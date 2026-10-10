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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أجواء من الحماس.. الصور الكاملة لحفل تووليت في الكويت

تووليت
تووليت
محمد سعيد

أحيا الفنان تووليت حفلًا غنائيًا في الكويت، وسط تفاعل جماهيري لافت، بعدما نفدت تذاكر الحفل خلال ساعات قليلة من الإعلان عنه، ما دفع المنظمين إلى طرح تذاكر إضافية لاستيعاب الإقبال الكبير من الجمهور.

وشهد الحفل أجواءً حماسية وتفاعلًا استثنائيًا من الحاضرين، الذين تفاعلوا مع تووليت على مدار فقراته الغنائية، في ظل إقبال لافت على حضوره في الكويت، بالتزامن مع الاهتمام الكبير الذي حظي به الحفل منذ الإعلان عنه.

حفل تووليت 

وامتد غناء تووليت لنحو ساعة ونصف إضافية، استجابةً لتفاعل الجمهور ورغبته في استمرار الحفل، إذ لم يكن الحاضرون يرغبون في مغادرة المكان، وسط أجواء من الحماس والتفاعل مع الفنان.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الغنائية التي تستقطب اهتمام الجمهور في الكويت، فيما يعكس الإقبال الكبير على تذاكر حفل تووليت حجم التفاعل معه، والاهتمام بحضوره الغنائي على المسرح.

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