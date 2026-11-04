كأس مصر .. معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الكأس، وعدم الاستهانة بالفريق المنافس، لتفادي مفاجآت البطولة.

وأكد معتمد جمال ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام مصر للتأمين، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وفي ختام الجلسة، شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.