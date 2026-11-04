وزير الخارجية يؤكد ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بالمنطقة وتجنب الانزلاق مجدداً لمواجهات عسكرية

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب الانزلاق مجدداً لمواجهات عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس؛ في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وثمن الوزيران - خلال الاتصال - عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين. كما أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثماري وتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي سلط الضوء على أهمية آلية التعاون الثلاثى بين ومصر وقبرص واليونان على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث، مستعرضاً التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة.

وتبادل الوزيران، خلال الاتصال، الرؤي إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

كما تناولا الملف الليبي، مع التركيز علي الوضع في شرق المتوسط في ضوء المستجدات الأخيرة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد.