مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

حرص البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على توجيه رسالة خاصة إلى مواطنه كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، معبرًا عن تقديره الكبير لقائد منتخب البرتغال، الذي اعتبره مثله الأعلى خلال طفولته.

ونشر برونو رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعاد خلالها بعض اللحظات التي جمعته برونالدو بقميص المنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن اللعب إلى جوار أحد أبرز نجوم كرة القدم في بلاده كان شرفًا وتجربة استثنائية بالنسبة إليه.

وكتب لاعب مانشستر يونايتد: «شكرًا لك على هذا الإلهام. لقد كان شرفًا لي أن أشارك لحظات رائعة مع منتخبنا الوطني إلى جانب مثلي الأعلى في الطفولة».

رسالة برونو تعيد الحديث عن علاقته برونالدو

وتأتي رسالة برونو في ظل الشائعات التي لاحقت علاقته برونالدو خلال السنوات الماضية، خاصة خلال فترة وجودهما معًا في مانشستر يونايتد، قبل أن تتجدد التكهنات بشأن طبيعة العلاقة بينهما على خلفية بعض المواقف التي شهدها معسكر المنتخب البرتغالي مؤخرًا..

وسبق أن تحدث برونو عن علاقته بقائد منتخب بلاده، مؤكدًا أنه أجرى محادثة معه، وأبلغه بأنه سيظل الرمز الأكبر للمنتخب والكرة البرتغالية، مشددًا على ضرورة عدم تحويل الموقف إلى حالة من الانقسام داخل الفريق أو بين الجماهير.

كما أكد لاعب مانشستر يونايتد في تصريحات سابقة أن رونالدو يستحق الاحترام والتقدير، بالنظر إلى إنجازاته وما قدمه لكرة القدم البرتغالية على مدار مسيرته.

نجوم البرتغال يودعون قائدهم

وتحمل رسالة برونو دلالة خاصة، بعدما اختار الإشارة إلى أن رونالدو كان مثله الأعلى في طفولته، وأن مشاركته اللعب إلى جواره بقميص المنتخب الوطني تمثل شرفًا كبيرًا له، بعيدًا عن الشائعات التي أحاطت بعلاقتهما.

وينضم برونو بذلك إلى عدد من نجوم المنتخب البرتغالي الذين حرصوا على توجيه رسائل تقدير ووداع إلى رونالدو، احتفاءً بمسيرته الدولية التي امتدت لأكثر من عقدين، وما حققه خلالها من إنجازات وأرقام قياسية.