مفاجأة في مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. لن يرحل الآن

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن اسمي المرشحين المصريين لخلافة حسام حسن في تدريب منتخب مصر، حال اتخاذ قرار بتوجيه الشكر إليه خلال الفترة المقبلة.



وقال إيهاب الكومي، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «ليس هناك إقالة لحسام حسن خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيقود مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا».



وأضاف: «ممكن بعد مباراتي مالاوي يكون هناك استقرار على توجيه الشكر لحسام حسن، والتعاقد مع مدير فني أجنبي، وإذا تم تعيين مدير فني وطني، فإن علي ماهر وحسام البدري الأقرب لخلافة العميد في تدريب الفراعنة».



وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن اقتراب حسام حسن من الرحيل عن منصبه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.