المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر خلفا لمحمد مراد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن هوية المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر، خلفًا لمحمد مراد.



وقال إيهاب الكومي، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «محمد ثابت يقترب من تولي منصب المنسق الإعلامي لمنتخب مصر خلفًا لمحمد مراد».



وأضاف: «محمد ثابت لديه خبرات واسعة في مجال العمل الإعلامي والاتحادات الدولية والأفريقية، وسيكون بديلًا لمحمد مراد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة».



وكان محمد مراد قد أعلن رحيله عن منصب المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.