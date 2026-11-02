المتحف الكبير في عامه الأول: ملايين الزوار وعرض الشمس الأبدية| خاص

قال الدكتور خالد حسن، نائب رئيس المتحف المصري الكبير لشؤون الآثار، أن مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير رحلة ثرية بـ الزيارات والترتبات الدقيقة لإعلان انطلاق صرح عملاق بشموخ المتحف، بالإضافة إلى زيارة هامة استضافتها قاعات العرض أبرزها الرئيس الصيني.

المتحف المصري الكبير



وأوضح الدكتور خالد لـ"صدى البلد": أن حفل الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير، شهد تقديم عرض الشمس الأبدية الذى أبهر الحضور بعظمة سيناريو العرض باستخدام أحدث تكنولوجيا.



وأشار نائب رئيس المتحف المصري الكبير لشؤون الآثار، إلى أنه خلال 360 يومًا استضاف المتحف المصري الكبير ملايين الزوار مقدمًا تجارب زيارات ثرية للزوار والرؤساء والملوك.

من جانبه قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير، إن المتحف يقدم تجربة رائعة واستثنائية لكل من يزوره، مؤكدا أنه وجهة سياحية عالمية تستقبل الزائرين من مختلف الجنسيات.

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إلى أن المتحف له مكانة دولية يحظي بها بين ملايين السائحين، كونه أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية والسياحية في مصر والعالم.



