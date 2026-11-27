أعلنت فلاي دبي عن تأثر جدول رحلاتها إلى السعودية، في ظل الأوضاع الحالية، مشيرة إلى تشغيل رحلاتها إلى الدمام بجدول مخفض.

كما ألغت فلاي دبي رحلاتها الجوية من وإلى الرياض حتى 10 ديسمبر، وأبها إلى 30 ديسمبر المقبل.



ومن جانبه ؛ ذكر المتحدث باسم فلاي دبي إن الشركة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، حيث ستعمل على إطلاع المسافرين على أي تعديلات تطرأ على جدول الرحلات عبر قنواتها الرسمية.



وحثت فلاي دبي المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي أحدث المستجدات المتعلقة برحلاتهم.