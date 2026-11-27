أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن كل قطاعات الدولة في حالة استنفار لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، معلنا عن إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادث عقب صلاة الجمعة اليوم بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وقال رسلان - في مداخلة خاصة مع قناة (إكسترا نيوز) اليوم /الجمعة/ - "إن قرار تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الابتلاءات وواجب التراحم والتعاون والتضامن بين أفراد المجتمع في أوقات الأزمات جاء للتضامن والتكاتف في ضوء تداعيات حادث الوراق".

وأوضح متحدث "الأوقاف" أن هذا القرار جاء استجابة أيضا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بتغيير موضوع خطبة الجمعة المقرر مسبقا عن التسامح مع الآخر، لتناول التضامن ومساندة المجتمع في وقت الأزمات والمحن والشدائد.

وشدد رسلان على أن صلاة الغائب تمثل رسالة تضامن مجتمعي، تؤكد أن آلام الأسر التي فقدت ذويها هي ألم لكل المصريين، وأن المجتمع يقف صفا واحدا في مواجهة المحن والشدائد.

وأشار إلى أن دور المساجد لا يقتصر على أداء الشعائر الدينية، بل يمتد إلى المساندة المجتمعية والدعم النفسي، لافتا إلى أن المساجد القريبة من موقع الحادث شهدت دعوات عبر مكبرات الصوت لحث المواطنين على النزول والمساعدة، في صورة تعكس دور المساجد باعتبارها أحد منابر التواصل والتضامن داخل المجتمع.

ونوه رسلان بأن وزارة الأوقاف دفعت بأئمتها لتقديم واجب المواساة والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، من خلال زيارة المستشفيات والمنازل، وتقديم الدعم النفسي لهم.. مؤكدا أن هذا الدور أصبح نهجا متبعا لدى الوزارة في مثل هذه الظروف.