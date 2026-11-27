في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق، وما خلفه من ضحايا ومصابين، تتجدد الدعوات إلى التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع، والوقوف بجانب أسر المتضررين في أوقات المحن، مع ضرورة استخلاص الدروس من الحوادث وعدم الاكتفاء بالحزن والتعاطف، وهو ما أكده الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشددًا على أن المسؤولية والوعي يمثلان خط الدفاع الأول لتجنب الكثير من المخاطر والأضرار.

المصائب تكشف معادن الناس

وقال الشيخ أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الجميع تألم لما حدث في حريق الوراق، مؤكدًا أن أول ما ينبغي على الإنسان فعله عند التعرض لمصيبة هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وترديد: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف أن المصائب تكشف معادن الناس، وتظهر حقيقة الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا».

التكاتف والمسؤولية لمواجهة الأزمات

وتابع المشد أن المجتمع الحقيقي هو الذي يتشارك أفراده مشاعر الحزن والفرح، فيتألمون لآلام بعضهم البعض، ويفرحون لفرح الآخرين، ويتكاتفون وقت الأزمات والمحن.

وشدد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن التضامن الإنساني لا بد أن يصاحبه شعور بالمسؤولية، موضحًا أن الالتزام بالمسؤولية والوعي بتجنب المخاطر يمكن أن يحميا المجتمع من كثير من الحوادث والأضرار.

واختتم بالتأكيد على أهمية تحويل المواقف الصعبة إلى دروس مستفادة، تجمع بين التراحم والتكافل من ناحية، وتحمل المسؤولية والحرص على سلامة الجميع من ناحية أخرى.