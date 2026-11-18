تحقق النيابة العامة بأكتوبر في البلاغ المقدم من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد الفنانة لقاء سويدان، اتهمها فيه بنشر أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها مسيئة له وللنقابة، على خلفية تصريحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن عدم اكتمال الخدمات في الكمبوند التابع للنقابة.

واستدعت النيابة مقدم البلاغ لسماع أقواله، وفحص المنشورات محل الاتهام، مع طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتحقق من محتوى المنشورات والوقوف على ملابسات نشرها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

تلقى المقدم باسم أبو الدهب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغًا من محامي وكيلا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يتهم فيه الفنانة لقاء سويدان بنشر أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة إليه.

واتهم نقيب الممثلين الفنانة بتصوير وبث مقاطع مصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، تتضمن، بحسب البلاغ، أخبارا بقصد الإضرار والإساءة إلى أشرف زكي، والادعاء بأن الكمبوند التابع لنقابة المهن التمثيلية، والذي تقيم به، غير مكتمل الخدمات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.