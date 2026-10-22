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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسني يطالب عموتة بتصحيح المسار: الأهلي فقد نقاطًا لا تُعوض

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أعرب الإعلامي أسامة حسني عن غضبه الشديد من تعادل الأهلي أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المنافسة على لقب الدوري تتطلب تحقيق الفوز في مختلف المباريات، وليس الاكتفاء بالانتصارات في مواجهات القمة.

وقال أسامة حسني، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، إنه يشعر بحالة كبيرة من الحزن والغضب بسبب النتيجة والأداء الذي قدمه الفريق، مشيرًا إلى أن فقدان النقاط بهذه الطريقة يمثل مشكلة حقيقية في مشوار المنافسة على اللقب.

وأضاف: «إحنا النهارده في الاستوديو كابتن أسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن، دمنا محروق والله وزعلانين بجد».

وأكد حسني احترامه لفريق القناة، مشيدًا بما قدمه لاعبوه خلال المباراة، لكنه شدد على أن الأهلي أهدر فرصة حصد ثلاث نقاط مهمة، بعدما سمح لمنافسه بالخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

أسامة حسني يوجه رسالة إلى عموتة

ووجه أسامة حسني رسالة مباشرة إلى الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للفريق هو الفوز بلقب الدوري، وهو ما يتطلب التعامل بجدية مع جميع المباريات، وعدم التركيز فقط على مواجهة الزمالك.

وقال حسني: «رسالتي لحسين عموتة هي بطولة الدوري مش إني أكسب الزمالك بس».

وأضاف أن حصد اللقب يتطلب الفوز على فرق مثل المقاولون العرب والقناة، مشيرًا إلى أن خسارة النقاط أمام هذه الفرق قد تؤثر بصورة كبيرة على فرص الأهلي في المنافسة، حتى إذا نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال مباريات القمة.

وتابع: «بطولة الدوري إني أكسب المقاولون اللي ضيعت فيهم نقاط، إني أكسب القناة اللي اتعثرت فيها النهارده».

وأوضح أن فرحة الفوز على الزمالك لا تكفي لتحقيق أهداف الأهلي خلال الموسم، إذا لم يصاحبها استمرار الانتصارات أمام بقية المنافسين، مؤكدًا أن الفريق مطالب بالتعامل مع كل مباراة باعتبارها خطوة مهمة في سباق الدوري.

«مش ده أداء الأهلي».. انتقادات حادة للمستوى

وانتقد أسامة حسني الأداء الذي ظهر به الأهلي أمام القناة، معتبرًا أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه، سواء من الناحية الفنية أو من حيث رد الفعل داخل الملعب.

وقال: «بطولة الدوري مش هي إني أفرح بمكسب القمة ونادي الزمالك، وأجي النهارده القناة هو الأقرب إنه يكسبني».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي اعتاد إظهار رد فعل قوي عندما يتأخر في النتيجة أو يواجه صعوبات خلال المباريات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يظهر بالشكل المعتاد أمام القناة.

وأضاف: «مش ده أداء الأهلي، وهو متعادل وخسران كان بيطلع نار من بوقه.. ده لا شكل ولا أداء الأهلي».

يأتي ذلك في ظل حالة من الانتقادات التي طالت أداء الأهلي عقب التعادل مع القناة بنتيجة 3-3، وسط مطالبات بتصحيح الأخطاء واستعادة المستوى الذي يساعد الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز.

أسامة حسني الأهلي الحسين عموتة

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