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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء التشيك يصف انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي ب"الضخم"

رئيس وزراء التشيك يصف انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي ب"الضخم"
رئيس وزراء التشيك يصف انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي ب"الضخم"
أ ش أ

وصف رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي ب"الضخم"

وقال بابيش - في تصريحات نقلها راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء - إنه يتوقع أن تكون هناك حالة من الجمود السياسي .

ووفقا للمعارضة في التشيك، تظهر نتائج انتخابات التجديد النصفي أن الناخبين الأمريكيين غير راضين عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، وأن استعراضات القوة والتسويق السياسي ليست كافية .

وقد حقق الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم حتى الآن ب 53 مقعدا من أصل 100 مقعد، كما انتزعوا السيطرة على مجلس النواب بفوزهم ب227 مقعدا من أصل 435.

وتعد انتخابات التجديد النصفي هذه المرة بمثابة استفتاء غير مباشر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول عامين من فترته الرئاسية، إذ قد تؤثر قراراته وسياساته خلالهما على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات.

رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي تصريحات نقلها راديو براغ الدولي

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