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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تتفقد دار أحمس لرعاية المسنين بالإسكندرية للاطمئنان على النزلاء والخدمات

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أجرى وفد مشترك من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق رعاية المسنين زيارة تفقدية لدار "أحمس" لرعاية المسنين بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الأحوال المعيشية والصحية للنزلاء، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ضم وفد الوزارة والصندوق كلًا من  جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، و نيرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، والدكتورة سوزان منسي من الإدارة العامة لرعاية المسنين، إلى جانب الأستاذ أحمد عاشور و حسن توفيق ممثلي صندوق رعاية المسنين.

وكان في استقبال الوفد القيادات التنفيذية ومجلس إدارة الدار، وفي مقدمتهم المهندس أحمد جواد حمادة، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة سامية حتاتة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هشام أبو العلا، أمين مجلس الإدارة، والأستاذ الدكتور إبراهيم الكرداني، عضو مجلس الإدارة، والدكتور عثمان عبد الرحيم، مدير الدار.

وعقد الوفد خلال الزيارة لقاءات مباشرة مع عدد من النزلاء للتعرف على آرائهم وتقييمهم للخدمات المتاحة، مؤكدين حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة أدق التفاصيل الخاصة بالنزلاء والاطمئنان على توافر كافة الخدمات لديهم.

وأشاد النزلاء بمستوى الرعاية المتكاملة والاهتمام المستمر من إدارة الدار، مؤكدين أن الدار توفر لهم بيئة أسرية دافئة تُعزز لديهم الشعور بالاطمئنان والأمان والانتماء.

كما قام وفد الوزارة بجولة تفقدية داخل أروقة الدار وغرف المقيمين بها، حيث تبلغ السعة الإستيعابية للدار 147 نزيلًا "تضم 26 جناحا و111 غرفة"، وتصل نسبة الإشغال بها إلى 100%، ويرجع ذلك لمستوى الخدمة المتميز ومناسبتها للنزلاء، فضلًا عن إطلالة كافة الغرف على مساحات خضراء أو حمام سباحة. 

وتضمنت الجولة ملاحظة حرص الدار على البعد النفسي للنزلاء من خلال السماح لهم باصطحاب بعض قطع الأثاث والمقتنيات الشخصية التي تحمل ذكرياتهم الخاصة.

وأكد النزلاء خلال الجولة أن حالتهم الصحية والنفسية شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ إقامتهم بالدار، نتيجة للاحتواء والمعاملة الإنسانية من الأطقم الإدارية والرعاية، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم اليومية المتنوعة؛ سواء من حيث الوجبات الغذائية، أو الأنشطة الترفيهية والثقافية وتوفير الكتب والمطالعة بمكتبة الدار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على المتابعة الميدانية المستمرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كجزء من استراتيجية الدولة لضمان تقديم أعلى معايير الجودة والحياة الكريمة لفئة كبار السن.

أجرى وفد مشترك من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق رعاية المسنين زيارة تفقدية لدار أحمس لرعاية المسنين رعاية المسنين لدار أحمس المسنين الخدمات نيرمين منصور وزارة التضامن

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