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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى زكي عن مشهد العشاء في «طالع نازل»: ميتبلعش على المستوى الواقعي

مشهد العشاء من مسلسل طالع نازل
مشهد العشاء من مسلسل طالع نازل
شيماء جمال

كشفت الفنانة منى زكي كواليس شخصية "نورا" التي قدمتها في مسلسل "طالع نازل"، متحدثة عن الدوافع النفسية وراء تصرفات الشخصية، ومشهد العشاء الشهير الذي أثار حالة واسعة من الجدل بين الجمهور.
 

وقالت منى زكى خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc مصر"،إن الانتقام الذي قامت به "نورا" داخل الأحداث لم يكن نابعًا من القسوة بقدر ما كان نتيجة طبيعية لصدمة إنسانية كبيرة تعرضت لها.

وأوضحت أن الشخصية كانت سيدة أعمال ناجحة اعتادت التعامل مع الأزمات بطريقة عملية، وحل المشكلات التي تواجهها بأسلوب مباشر، لذلك عندما اكتشفت خيانة زوجها وزواجه سرًا من أخرى، حاولت التفكير في طريقة للرد على من تسبب في تدمير حياتها.

وأضافت أن "نورا" كانت مجروحة ومنهارة نفسيًا رغم محاولاتها المستمرة لإظهار القوة والثبات أمام الجميع، مؤكدة أن الألم الداخلي كان المحرك الأساسي لسلوكها طوال أحداث المسلسل.

وأشارت إلى أن الشخصية حولت إحساسها بالخذلان إلى خطة انتقام مدروسة، معتبرة أن بعض النساء قد يفكرن بالطريقة نفسها عندما يشعرن بانهيار حياتهن الأسرية وفقدان الأمان.

وتحدثت منى زكي عن مشهد العشاء الذي جمع "نورا" بزوجها والمرأة التي تزوجها سرًا داخل منزلها، وهو المشهد الذي اعتبره كثير من المشاهدين واحدًا من أكثر مشاهد المسلسل غرابة واستفزازًا.

وقالت إن هذا المشهد "ميتبلعش" من وجهة نظرها على المستوى الواقعي، معترفة بأن رد فعل "نورا" كان استثنائيًا وغير معتاد بالنسبة لمعظم النساء في مواقف مشابهة.

وأكدت أنها شخصيًا لا تنصح أي امرأة بالسير في طريق الانتقام، معتبرة أن الابتعاد عن العلاقة المؤذية والانسحاب منها يظل الخيار الأفضل والأكثر راحة نفسيًا.

منى زكي طالع نازل مشهد العشاء الحكاية عمرو أديب

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