عبدالناصر زيدان: حسام حسن مرشح لتدريب صن داونز

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن دخول حسام حسن قائمة المرشحين لتدريب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن شركة تسويق مغربية تواصلت مع إبراهيم حسن وقدمت عرضًا مبدئيًا لتولي العميد قيادة الفريق.



وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "تصدر اسم حسام حسن قائمة المرشحين لتدريب فريق صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "شركة تسويق مغربية تواصلت مع إبراهيم حسن وقدمت العرض المبدئي، وعرضت اسم حسام حسن على مسئولي صن داونز قبل ساعات، وقوبل الأمر بترحاب شديد".

وتابع: "حسام حسن لا يمانع تدريب فريق كبير، لكنه يمنح الأولوية لتدريب المنتخبات، والتوأم يخططان للعودة سريعًا إلى العمل بعد الرحيل عن منتخب مصر".

وأوضح: "الشركة لديها عروض أخرى لحسام حسن في حال عدم اكتمال سيناريو تدريبه لصن داونز".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "صن داونز يبحث عن مدير فني جديد بعد التراجع الأخير في النتائج مع المدرب البرتغالي كاردوزو".