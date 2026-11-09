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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين ينتقد حسام حسن: لا يلوم إلا نفسه.. وهو من تسبب في الأزمة

حسام حسن
حسام حسن
محمود محسن

أكد الإعلامي تامر أمين أن الجدل الدائر حاليًا حول إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، وتولي علي ماهر المسؤولية الفنية خلفًا له، أثار حالة من الانقسام بين الجماهير، ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

وأعرب تامر أمين عن استيائه من تصرفات حسام حسن خلال الفترة الماضية، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن خروج حياته الشخصية إلى العلن أساء إلى صورته بصفته المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى جانب عدم تعامله بالشكل المناسب مع بعض اللاعبين، فضلًا عن تصريحاته التي أثارت الجدل في بعض الأحيان.

علاقته بالمحيطين به

وتابع أن حسام حسن لا يلوم إلا نفسه، بعدما تسبب بنفسه في الوصول إلى الوضع الحالي، نتيجة بعض تصرفاته ومواقفه التي انعكست سلبًا عليه وعلى علاقته بالمحيطين به.

تامر أمين حسام حسن علي ماهر المنتخب الوطني النتائج

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