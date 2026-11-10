علي ماهر يعقد محاضرة فنية للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق مران اليوم

عقد الكابتن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة، حيث حرص على توضيح بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين، والتأكيد على أهمية التركيز والالتزام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.





وفي سياق اخرأكد علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لا توجد سياسة لإقصاء أي لاعب من حسابات المنتخب، مشددًا على أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين، وأن الاختيارات ستعتمد على احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

منتخب مصر

وأوضح علي ماهر أنه لا يستبعد أي لاعب بشكل مسبق، مؤكدًا أن معيار الانضمام للمنتخب سيكون وفقًا لما يقدمه اللاعبون من مستويات وما يمتلكونه من قدرات تخدم الفريق.









وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن الجهاز المعاون، مؤكدًا أنه اختار أعضاءه بعناية شديدة، ويثق في جميع أفراده، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي والتفاهم بين أعضاء الجهاز لتحقيق أهداف المنتخب.