طلعت يوسف يحدد نسب أسباب رحيل حسام حسن عن منتخب مصر: الاتحاد 35% واللاعبون 30%

كشف طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري، عن رؤيته للأسباب التي أدت إلى رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، محددًا نسب تأثير كل عامل من العوامل التي ساهمت في اتخاذ القرار، وذلك خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت.

رحيل حسام حسن

وقال طلعت يوسف إن علاقة حسام حسن بالأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، لا تتجاوز 10% من أسباب رحيله، بينما تمثل علاقته بالمسؤولين في اتحاد الكرة النسبة الأكبر بـ35%، مؤكدًا أن الاتحاد كان بإمكانه احتواء الأزمات منذ بدايتها. وأضاف أن تصريحات حسام حسن العدائية وحياته الاجتماعية التي أثرت على الرأي العام تمثل 25%، فيما تصل أزمة علاقته باللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، إلى 30% من إجمالي الأسباب.

وأكد طلعت يوسف أن اتحاد الكرة يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية باعتباره صاحب القرار، مشيرًا إلى أن بعض الأزمات كان من الممكن احتواؤها مبكرًا، وانتقد طريقة تعامل الاتحاد مع تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، معتبرًا أن إصدار البيانات دون إبلاغ المدير الفني أو التنسيق معه ساهم في زيادة التوتر، كما وصف تجاوز حسام حسن في التعامل مع خالد الدرندلي بأنه أمر غير مبرر وتجاوز لحدود العلاقة الإدارية.