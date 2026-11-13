إيران ترفض تفتيش منشأة أصفهان.. الطاقة الذرية لا تعلم مكان اليورانيوم المخصب

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، عن "قلقها المتزايد" بشأن محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان، والتي أعلنت عنها إيران العام الماضي لكنها لم تسمح للهيئة بتفتيشها، وذلك في تقرير سري عن إيران صدر يوم الجمعة واطلعت عليه رويترز.

موقع مجهول ووضع غير معروف

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي للدول الأعضاء، في إشارة إلى محطة أصفهان لتخصيب الوقود النووي (IFEP): "لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق لمحطة أصفهان لتخصيب الوقود النووي، أو وضعها لأغراض الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية".

منشأة معلنة دون تفتيش

وتحذر الوكالة من عدم خضوع محطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في أصفهان للتفتيش، رغم إعلان طهران عنها العام الماضي، في تطور يزيد من الغموض حول برنامجها النووي.

وطالبت الوكالة الذرية بضرورة أن تجري أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير، معربة عن مخاوف جدية من عدم وجود معلومات عن يورانيوم إيران المخصب.