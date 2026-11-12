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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال السعودي يتراجع في البنوك.. وأعلى سعر للشراء يصل إلى 14.41 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك
رانيا أيمن

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، وسط حركة متباينة للعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، حيث وتراجع الدينار الكويتي أيضا رغم أنه لا يزال الأعلى سعرا بين جميع العملات المتداولة في السوق المصرية، بينما ارتفع الدرهم الإماراتي وحده مخالفا الاتجاه العام، في إشارة إلى استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

وجاء تراجع الريال السعودي مع اقتراب موسم الطلب على العملة السعودية، ما جعل المتعاملين يتابعون فروق الأسعار بين البنوك بدقة قبل الشراء أو البيع.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

أعلى سعر شراء: 14.230 جنيه في بنك HSBC

أعلى سعر بيع: 14.411 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK

أقل سعر للريال السعودي اليوم

أقل سعر شراء: 13.767 جنيه في المصرف المتحد

أقل سعر بيع: 14.240 جنيه في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC شراء 14.230 جنيه، بيع 14.258 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي شراء 14.220 جنيه، بيع 14.258 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري شراء 14.219 جنيه، بيع 14.257 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة شراء 14.205 جنيه، بيع 14.268 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان شراء 14.203 جنيه، بيع 14.255 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB شراء 14.200 جنيه، بيع 14.243 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس شراء 14.162 جنيه، بيع 14.260 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية شراء 14.156 جنيه، بيع 14.252 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر شراء 14.152 جنيه، بيع 14.245 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري شراء 14.152 جنيه، بيع 14.252 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول شراء 14.140 جنيه، بيع 14.240 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK شراء 14.097 جنيه، بيع 14.411 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي شراء 13.857 جنيه، بيع 14.242 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد شراء 13.767 جنيه، بيع 14.264 جنيه

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