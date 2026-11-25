أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة ميدانية بعدد من مدارس مدينة أبو زنيمة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية، والتأكد من الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، وذلك بحضور عيد عودة عليان، مدير إدارة أبو زنيمة التعليمية.

واستهلت مدير تعليم جنوب سيناء جولتها بزيارة مدرسة الفريق فؤاد عزيز غالي، وكان في استقبالها هيثم علي، مدير المدرسة، ومحمد محمود زهرة، رئيس قسم الموهوبين، حيث تفقدت الفصول الدراسية، وتابعت انتظام الدراسة ومستوى الطلاب، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتأسيس الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدراتهم التعليمية وتعزيز قدرتهم على استيعاب المناهج الدراسية.

كما زارت مدرسة بلال بن رباح الابتدائية، وكان في استقبالها محمد زكريا، مدير المدرسة، حيث شددت على أهمية تنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب، وتحفيزهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، مع الاهتمام بالأنشطة المدرسية باعتبارها أحد المحاور المهمة في اكتشاف المواهب وصقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية.

وشملت الجولة مدرسة أبو زنيمة الثانوية، وكان في استقبالها عادل مرتضى، مدير المدرسة، وحسام بريقع، رئيس قسم المتابعة، ومنتصر رمضان مبارك، موجه الدراسات، حيث ناقشت عددًا من الملفات التعليمية، وفي مقدمتها إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتحويل إلى نظام البكالوريا، وأهمية الالتزام باستخدام الكتاب المدرسي، والاستفادة من التقييمات والامتحانات الدورية في قياس مستوى التحصيل الدراسي.

وأكدت وفاء رضا أهمية متابعة الطلاب للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتدريب على حل النماذج الاسترشادية المنشورة عليه؛ استعدادًا للامتحانات، والتعرف على طبيعة الأسئلة ونظام التقييم، مشيرة إلى حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الطلاب وتوفير سبل الدعم اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج.

كما تابعت أعمال الاقتصاد المنزلي بالمدرسة، وأشادت بإبداعات الطلاب ومستوى الأعمال المقدمة، مؤكدة أهمية الأنشطة التربوية والعملية في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.

وفي ختام الجولة، التقت مدير تعليم جنوب سيناء اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة، بحضور عيد عودة عليان، مدير الإدارة ، ومحمد جلال، وكيل الإدارة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية، ودعم المنظومة التعليمية، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المدارس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.