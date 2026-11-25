صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يمنعان تكليف شخص بتشكيل الحكومة إذا كان يواجه لائحة اتهام بمخالفات خطيرة، ويمنعان من شغل رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات متتالية من العودة إلى المنصب.

وفي وقت لاحق ؛ أكد رئيس حزب «ياشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، عزمه تشكيل حكومة جديدة برئاسته وعرضها على الكنيست للحصول على موافقته، قائلاً: «لا أنوي إضاعة الوقت، وفي الوقت المناسب سأقدم حكومة جديدة جيدة برئاستي لعرضها على الكنيست للموافقة عليها».

وأضاف آيزنكوت أن هذا القرار اتخذه انطلاقاً من إدراكه للمسؤولية والدور الملقى على عاتقه في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها إسرائيل.