أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة بمستشفى المدينة بالعبور، للمواطنين المستحقين من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء المالية عن غير القادرين.



وتشمل الخدمات المتاحة صرف العلاج الدوائي الشهري لمرضى الأمراض المزمنة، وإجراء العمليات الجراحية بمختلف التخصصات المتاحة، وجراحات النساء والتوليد، فضلًا عن خدمات الرعاية المركزة والغسيل الكلوي، وإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وفقًا للخدمات التي يغطيها قرار العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت المستشفى أن الحصول على الخدمة يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وبرنت تأميني لإثبات عدم الانتفاع بالتأمين الصحي، إلى جانب التحاليل والأشعة والتقارير الطبية الحديثة الخاصة بالحالة.

ويجري تقييم الحالة طبيًا واستكمال الإجراءات، بما يشمل إعداد تقرير اللجنة الثلاثية ورفع طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا، على أن يتم تقديم الخدمة بعد صدور القرار واعتماده، وفي حدود الخدمات الواردة به.

وتأتي هذه الخطوة لدعم حق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وتيسير حصول غير القادرين على العلاج والخدمات الصحية دون تحمل أعباء مالية، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.