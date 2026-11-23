في خطوة تستهدف تسهيل حصول المرضى على الأدوية وتقليل فترات الانتظار داخل المنشآت الصحية، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمد ساعات العمل في صيدليات المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي حتى الساعة الثامنة مساءً، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع التكدس الذي قد تشهده الصيدليات خلال ساعات العمل المعتادة.

ويأتي القرار في إطار متابعة وزارة الصحة لسير العمل داخل منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع التركيز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين آليات تقديم الخدمة، بما يضمن وصول المرضى إلى الأدوية في أوقات أكثر مرونة، ويخفف الضغط على الصيدليات والمستشفيات.

مد العمل حتى 8 مساءً

وجه وزير الصحة بمد ساعات العمل في صيدليات المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي حتى الساعة الثامنة مساءً، بهدف تيسير حصول المرضى على الأدوية وتقليل التكدس.

وتسمح ساعات العمل الممتدة بإتاحة فترة زمنية أطول أمام المترددين على الصيدليات لصرف الأدوية، بدلًا من تركيز أعداد كبيرة من المرضى على ساعات محدودة خلال اليوم، وهو ما يساعد على تحسين حركة صرف الأدوية وتقليل الضغط على العاملين والمنشآت.

ويأتي القرار كذلك ضمن توجه يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الموجودة بالفعل داخل منظومة التأمين الصحي، بدلًا من الاقتصار على زيادة أعداد المنشآت أو الخدمات الجديدة.

لماذا تستهدف الوزارة التكدس؟

يمثل التكدس أمام صيدليات التأمين الصحي أحد التحديات التي تؤثر على تجربة حصول المريض على الخدمة، خاصة عندما تتجمع أعداد كبيرة من المترددين في فترة زمنية قصيرة.

ومن خلال زيادة ساعات التشغيل، تسعى الوزارة إلى توزيع أعداد المترددين على فترة زمنية أطول، بما يمنح الصيدليات قدرة أكبر على التعامل مع المرضى، ويساعد في تحسين سرعة صرف الأدوية.

ولا تقتصر خطة الوزارة على تمديد ساعات العمل، إذ ناقش اجتماع قيادات وزارة الصحة ورؤساء الهيئات عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنشآت، وتحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

تطوير خدمات التأمين الصحي

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة داخل الوزارة وتوظيفها لدعم خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة.

ويستهدف هذا التوجه رفع مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الطبية، مع متابعة التحديات التي تواجه المنشآت الصحية والعمل على وضع حلول لها، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين المترددين عليها.

كما تناول الاجتماع خطط تطوير الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على تطوير الأداء المهني للقوى البشرية، وتحسين حزمة الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والحوكمة.

تخفيف الضغط عن المستشفيات

تولي وزارة الصحة اهتمامًا بزيادة قدرة منشآت الرعاية الأولية على تقديم الخدمات الصحية بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، بما يقلل الحاجة إلى التوجه للمستشفيات في الحالات التي يمكن التعامل معها من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأكد وزير الصحة أهمية توفير التخصصات الطبية اللازمة وضمان التوزيع العادل والفعال للقوى البشرية، بما يساهم في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات والمنشآت الأكثر إقبالًا.

وتتضمن خطط التطوير أيضًا مراجعة خريطة منشآت الرعاية الأولية وبرامج الخدمات المجتمعية، إلى جانب دمج المبادرات الرئاسية المتعلقة بتحسين الصحة العامة داخل منظومة تقديم الخدمات.

قياس رضا المواطنين

تعمل الوزارة كذلك على متابعة مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الصحية، من خلال برامج تستهدف الاستماع إلى شكاوى وملاحظات المترددين وقياس جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت.

وناقش الاجتماع آليات تقييم المحافظات والمنشآت الصحية، إلى جانب رفع كفاءة المديرين والفرق الإشرافية من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يدعم قدرة المنشآت على التعامل مع احتياجات المواطنين وتحسين الأداء الإداري والطبي.

ويمثل قياس رضا المواطنين أحد العناصر المهمة في تطوير الخدمات، لأنه يسمح برصد المشكلات التي تواجه المرضى على أرض الواقع، والعمل على معالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الخدمة.

تطوير الرعاية الصحية الأولية

وتضع الوزارة تطوير الرعاية الصحية الأولية ضمن أولوياتها، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية، وهو ما يتطلب رفع كفاءة الأطقم الطبية وتوفير الخدمات الأساسية داخل المنشآت القريبة من المواطنين.

وتشمل خطة التطوير كذلك دعم برامج الصحة النفسية والرعاية المتكاملة لكبار السن، إلى جانب بناء قدرات العاملين وسد الفجوات في إعداد الفريق الطبي.

كما يجري العمل على استحداث الدبلوم المهني لطب الأسرة بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز قدرتها على التعامل مع احتياجات المرضى داخل وحدات الرعاية الأولية.

خطة للتحول الرقمي

وتتجه وزارة الصحة أيضًا إلى التوسع في التحول الرقمي داخل الخدمات الصحية، ضمن خطة العمل الوطنية للتحول الرقمي للفترة من 2027 إلى 2030.

ويستهدف التحول الرقمي رفع كفاءة إدارة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى البيانات، وتحسين متابعة أداء المنشآت، إلى جانب دعم قدرة المنظومة على تقديم خدمات أكثر سرعة وتنظيمًا للمواطنين.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض ما تم إنجازه ضمن مبادرة "حياة كريمة" في محافظة المنيا، ومنها أعمال التحول الرقمي بمستشفى مغاغة المركزي، والتي اكتملت بالكامل.

التأمين الصحي أمام مرحلة جديدة

ويعكس قرار مد ساعات عمل صيدليات التأمين الصحي حتى الثامنة مساءً توجهًا نحو التعامل مع مشكلات الخدمة من خلال حلول مباشرة تستفيد من الإمكانات المتاحة، إلى جانب خطط أوسع لتطوير الرعاية الأولية والتحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين.

وتراهن وزارة الصحة على أن يؤدي توزيع ساعات العمل بشكل أفضل إلى تخفيف التكدس أمام الصيدليات وتحسين تجربة المرضى، بالتوازي مع تطوير باقي عناصر المنظومة الصحية.

وبينما يمثل تمديد ساعات العمل خطوة فورية لتسهيل صرف الأدوية، فإن استمرار تطوير البنية الإدارية والرقمية والكوادر البشرية يظل العامل الأهم لضمان تحسين الخدمات الصحية وتقليل الضغط على المنشآت التابعة للتأمين الصحي على المدى الطويل.