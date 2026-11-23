يُنظر إلى عقارٍ على شكل قرص -قادرٍ على تقليص أورام البنكرياس، بل والقضاء عليها في بعض الحالات- على أنه أكبر تقدمٍ في علاج هذا المرض منذ عقود. وقد خضع لهذا العقار، الذي يحمل اسم "داراكسونراسيب" (daraxonrasib)، 61 شخصاً شُخِّصوا مؤخراً بسرطان البنكرياس في مراحله المتقدمة، حيث كان المرض قد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم. وفي جميع الحالات تقريباً، توقفت الأورام عن النمو، بينما اختفى السرطان تماماً لدى واحدٍ من كل 12 مريضاً.

ويؤكد الأطباء بحذرٍ أنه لا يمكن اعتبار هذا العقار "شفاءً" تاماً حتى الآن، كما أنهم لا يزالون يجهلون المدة التي يمكنه خلالها كبح جماح المرض. ومع ذلك، يرى الأطباء أن النتائج مشجعة؛ إذ يبدو أن العقار قادرٌ على منح المرضى مزيداً من الوقت، حتى في الحالات التي لا يصل فيها الأمر إلى التعافي الكامل.

وتكتسب هذه النتائج أهميتها من كون سرطان البنكرياس واحداً من أصعب أنواع السرطان علاجاً؛ إذ يتوفى نصف المصابين به في غضون ثلاثة أشهر من التشخيص. وبمجرد انتشاره إلى أعضاء أخرى، لا تتجاوز نسبة المرضى الذين يعيشون لمدة خمس سنوات 3% فقط. ويُعد هذا النوع من السرطان صاحب أدنى معدل بقاءٍ على قيد الحياة بين أنواع السرطان الشائعة في المملكة المتحدة، كما أن التوقعات المستقبلية للمرضى تبدو قاتمةً بالقدر ذاته في مختلف أنحاء العالم.

ما الذي توصلت إليه التجربة؟



خضع المرضى للمتابعة لمدة عام ونصف تقريباً في المتوسط، ولم يشهد بعضهم عودة للسرطان خلال تلك الفترة. وتوقف نمو الأورام لدى 90% من المرضى، بينما شهد ما يزيد قليلاً عن 60% منهم انكماشاً في أورامهم أو اختفاءها تماماً، وفي حوالي 8% من الحالات، لم تعد الأورام مرئية في فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT scans).

كما تحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة؛ فبعد عام من بدء العلاج، كان 76.6% من المرضى لا يزالون على قيد الحياة. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الناجين بعد عام واحد 40-45% بين المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي وحده.

عرض الدكتور وونغكي بارك، وهو طبيب أورام متخصص في سرطانات الجهاز الهضمي في مركز "ميموريال سلون كيترينج" للسرطان في نيويورك، هذه النتائج خلال ندوة "EORTC-NCI-AACR" حول الأهداف الجزيئية وعلاجات السرطان التي عُقدت في برشلونة. ووصف النتائج بأنها "الأقرب إلى الشفاء"، مشيراً إلى أنه لم يرَ من قبل اختفاءً لهذا العدد الكبير من الأورام لدى مرضى انتشر السرطان لديهم.

وقال: "بدأنا نلاحظ ليس فقط ارتفاعاً في معدلات استجابة الأورام، بل أيضاً استجابات أكثر عمقاً، ومضاعفةً تقريباً في فترة السيطرة على المرض، وهو ما قد يترجم في نهاية المطاف إلى فترات بقاء على قيد الحياة أطول".

السرطان

كيف يعمل هذا العقار؟



يُعد عقار "داراكسونراسيب" (daraxonrasib) مثبطاً لبروتين "KRAS"؛ إذ يرتبط بطفرات جينية معينة موجودة في معظم حالات سرطان البنكرياس ويعطل عملها. وتُعد هذه الطفرات هي المحرك الأساسي لنمو الأورام. ونظراً لوجود طفرات مشابهة في أنواع أخرى كثيرة من السرطان، فهناك آمال بأن يصبح هذا العقار يوماً ما فعالاً لعشرات الأنواع الأخرى من المرض.



ورحب خبراء السرطان بالنتائج المحققة حتى الآن، لكنهم يؤكدون أن "داراكسونراسيب" ليس علاجاً شافياً بحد ذاته، وأنه بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فائدته الكاملة. ومن المقرر إجراء تجارب أطول أمداً لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق حالة من "هجوع" المرض (اختفاء أعراضه). وتأتي هذه الأنباء في وقت تتخذ فيه اتجاهات السرطان مسارات متباينة؛ فمعدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات ارتفعت بشكل ملحوظ للكثير من أنواع السرطان على مدى العقود الخمسة الماضية، بفضل جهود الوقاية، واتباع أنماط حياة أكثر صحة، وتطوير أدوية ذكية. وفي الوقت ذاته، أصبحت بعض أنواع السرطان أكثر شيوعاً بين فئات عمرية أصغر.

وبالنسبة لمرضى سرطان البنكرياس في مراحله المتقدمة -الذين لطالما كانت خياراتهم العلاجية محدودة للغاية- تمنحهم هذه النتائج الأولية سبباً للأمل.