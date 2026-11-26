أعلن الحزب الديمقراطي الإسرائيلي عزمه إنهاء السياسات التي أقرها وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير، وإعادة تسمية الوزارة إلى «وزارة الأمن العام»، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق ائتلافي بين رئيس الحزب يائير جولان ورئيس حزب «يش عتيد» غادي آيزنكوت، بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ووفقًا لما أورده موقع «والا» الإسرائيلي، الخميس، من المقرر أن يتولى يائير جولان حقيبة الأمن العام خلفًا لبن غفير، في خطوة تستهدف التراجع عن عدد من الإجراءات التي تبناها الأخير خلال فترة توليه المنصب.

وأثار الإعلان غضب بن غفير، الذي شن هجومًا على تعيين جولان، متهمًا آيزنكوت بالعمل على تأسيس حكومة وصفها بأنها «يسارية متطرفة»، ومتوعدًا بمواجهة الحكومة المرتقبة فور تشكيلها.

وقال بن غفير إن جولان يعتزم إلغاء عدد من الإجراءات التي أقرها خلال فترة توليه الوزارة، من بينها مشروع إنشاء الحرس الوطني، وبرنامج توزيع الأسلحة على المدنيين، وفرق الإنذار والاستعداد للطوارئ، فضلًا عن وقف بعض عمليات هدم المنازل.

وأضاف أن هذه الخطوات تمثل تراجعًا عن السياسات الأمنية التي تبناها، معتبرًا أن تشكيل حكومة تضم آيزنكوت وجولان سيكون خطأً سياسيًا.

اتفاق ائتلافي يمنح الحزب الديمقراطي 4 حقائب وزارية

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان آيزنكوت وجولان التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع اتفاق ائتلافي بين الحزبين، يحصل بموجبه الحزب الديمقراطي على أربع حقائب وزارية، تشمل الأمن العام، والعمل والرعاية الاجتماعية، والإعلام والثقافة، والرياضة.

كما يتضمن الاتفاق إسناد مسؤولية وزارة المساواة الاجتماعية إلى وزراء الحزب الديمقراطي، إلى جانب تولي الحزب رئاسة لجنة الدستور بالكنيست، والحصول على تمثيل في لجنة التعيينات القضائية، ومناصب برلمانية أخرى.

وفي أول تعليق له على الاتفاق، قال يائير جولان إن حزبه تعهد للناخبين بالعمل على استبدال حكومة بنيامين نتنياهو وحماية الديمقراطية، مؤكدًا ضرورة استكمال المفاوضات وتوقيع الاتفاقات الائتلافية في أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة جديدة.

جدل حول صلاحيات إنفاذ القانون في النقب

وفي سياق متصل، أثار الاتفاق المرتقب جدلًا بشأن نقل صلاحيات تتعلق بالمجتمع البدوي في النقب من وزارة شؤون الشتات إلى وزارة الأمن العام، حيث حذر حغاي ريزنيك، رئيس معهد ريفمان لتنمية النقب، من تداعيات نقل هذه الاختصاصات، معتبرًا أن تنظيم المجتمع البدوي يتطلب تنسيقًا بين سلطات التخطيط وإنفاذ القانون ومكافحة انتشار الأسلحة غير المرخصة والتنمية الاقتصادية والتعليم.

كما انتقدت حركة «ريغافيم» الإسرائيلية احتمال انتقال صلاحيات إنفاذ القانون في النقب إلى يائير جولان، واتهمته بتبني مواقف من شأنها وقف أنشطة إنفاذ القانون وهدم المباني غير المرخصة، محذرة مما وصفته بأنه خطر على مستقبل إسرائيل.

وتعكس هذه التطورات حجم الخلاف السياسي داخل المعسكرات الإسرائيلية بشأن مستقبل السياسات الأمنية، وإرث بن غفير في وزارة الأمن القومي، في ظل التحركات لتشكيل حكومة جديدة وإعادة توزيع الحقائب والصلاحيات الوزارية.