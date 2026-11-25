لم يكن سقوط مشروع «قانون الأذان» داخل الكنيست الإسرائيلي مجرد تعثر تشريعي عابر، بل حمل في طياته مؤشرات على تغيرات في موازين القوى السياسية، وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة ترتيب التحالفات البرلمانية. وجاءت نتيجة التصويت لتكشف عن صعوبات متزايدة تواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في حشد الدعم اللازم لتمرير مشروعاته المثيرة للجدل.

وبين تبدل مواقف بعض الأحزاب، وغياب حلفاء سابقين، وتصاعد المواجهات داخل البرلمان، يطرح إسقاط المشروع تساؤلات حول مستقبل نفوذ اليمين المتطرف، ومدى قدرته على تحويل توجهاته السياسية إلى قوانين نافذة.





من تمرير القانون إلى إسقاطه.. ماذا تغير داخل الكنيست؟

تكشف نتائج التصويت عن تحول لافت في المشهد البرلماني الإسرائيلي، بعدما نجح مشروع مماثل في اجتياز القراءة التمهيدية بالكنيست السابق، خلال يوليو الماضي، بأغلبية 50 نائبًا مقابل 36 معارضًا.

لكن المشروع الجديد واجه نتيجة مختلفة تمامًا، إذ صوت 63 نائبًا ضده، مقابل 45 أيدوه، في مؤشر على تغير الحسابات السياسية والاصطفافات داخل البرلمان.

ولا يعكس هذا التحول بالضرورة تراجعًا أيديولوجيًا لدى الأحزاب الإسرائيلية، بقدر ما يشير إلى إعادة تقييم مواقفها وفقًا لمتطلبات المرحلة، خاصة مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وما يصاحبها من محاولات لإعادة توزيع النفوذ بين القوى السياسية.

وكان بن غفير قد تمكن في مراحل سابقة من الاستفادة من دعم أطراف خارج الائتلاف الحكومي لتمرير بعض مشروعاته، إلا أن المشهد الأخير أظهر أن قدرته على جمع الأصوات لم تعد مضمونة بالقدر نفسه.

ليبرمان يغير موقفه.. وتحالفات الأمس أمام اختبار جديد

كان موقف حزب «إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيجدور ليبرمان، من أبرز العوامل التي لفتت الانتباه خلال التصويت، بعدما عارض المشروع، رغم تأييده تشريعًا مشابهًا في الكنيست السابق.

وأثار هذا التغير انتقادات من حزب «القوة اليهودية»، الذي يقوده بن غفير، في وقت شهد فيه التصويت غياب معظم نواب الأحزاب اليهودية المتشددة دينيًا، التي سبق أن عارضت صيغًا من المشروع خلال السنوات الماضية.

وتعكس هذه المواقف حالة من التباين داخل الكتل السياسية، حتى بين القوى التي ارتبطت بتحالفات سابقة مع اليمين المتطرف، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تأثير مفاوضات تشكيل الحكومة على المواقف من القضايا الدينية والتشريعية.

طرد بن غفير من الكنيست.. مشهد يعكس تصاعد المواجهة

لم يتوقف المشهد عند إسقاط مشروع القانون، بل شهدت جلسة الكنيست توترًا حادًا، انتهى بطرد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من القاعة، عقب مشادات مع النواب العرب وتوجيه إهانات إلى نائب رئيس البرلمان إيتان جينزبورج.

ودعا بن غفير الوزراء الموجودين داخل القاعة إلى الانسحاب معه، في محاولة للتصعيد السياسي، بينما استمرت المناقشات وانتهت بإسقاط المشروع.

ورغم أن قرار الطرد جاء على خلفية مخالفة قواعد إدارة الجلسة، فإن تزامنه مع فشل المشروع التشريعي أضفى على الواقعة دلالة سياسية أوسع، تتعلق بحجم المواجهة بين حزب «القوة اليهودية» والكتل البرلمانية المعارضة له.

سقوط القانون لا يعني اختفاء أفكار اليمين المتطرف

لا يمكن اعتبار إسقاط «قانون الأذان» دليلًا قاطعًا على انحسار الأفكار التي يتبناها اليمين المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، لكنه يكشف عن فجوة بين استمرار حضور هذه التوجهات سياسيًا، وبين القدرة على تحويلها إلى تشريعات ملزمة.

فنفوذ أحزاب اليمين المتطرف لم يعتمد فقط على حجم تمثيلها في الكنيست، بل ارتبط أيضًا بدورها داخل الائتلافات الحكومية، وقدرتها على التأثير في أولويات الحكومة مقابل دعمها السياسي.

ومع تغير الحسابات البرلمانية، قد تجد هذه الأحزاب نفسها أمام قيود جديدة تحد من قدرتها على فرض أجندتها، حتى في ظل استمرار مواقفها الأيديولوجية دون تغيير.

هل يمثل سقوط «قانون الأذان» بداية تحول سياسي؟

يبقى سقوط المشروع محطة مهمة في قراءة المشهد الإسرائيلي، لكنه لا يكفي وحده للحكم بحدوث تحول شامل في موازين القوى.

فالاختبار الحقيقي سيكون في مصير المشروعات التشريعية الأخرى التي تتبناها أحزاب اليمين المتطرف، ومدى قدرتها على حشد التأييد داخل الكنيست، فضلًا عن طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل.