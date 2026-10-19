ارتفاع أسعار الذهب .. وعيار 18 يسجل رقما قياسياً

ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية وسعر الدولار، وتأثيرهما على سوق الصاغة في مصر.

ويحرص المواطنون على اقتناء الذهب في وقت الأزمات لأنه يحفظ قيمة العملة ويمكن استرداد قيمته بكل سهولة ويقدم موقع صدى البلد خدمة أسعار الذهب وفق خطة الخدمات المقدمة من الموقع لأسعار السلع المختلفة…

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7175 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

سعر الذهب اليوم



جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، وفقًا للأسعار الواردة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7175 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5385 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 4185 جنيهًا للبيع و4160 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: بلغ 223235 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا: سجل 4184.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية 8 جرامات من الذهب عيار 21



سعر دولار الصاغة اليوم

سجل سعر دولار الصاغة نحو 53.34 جنيه، مقابل 53.52 جنيه في البنك، وفقًا للبيانات الواردة.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأونصة، ومستويات العرض والطلب، وتكاليف التداول والاستيراد.