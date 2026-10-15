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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسعار الذهب اليوم.. هل يواصل المعدن الأصفر الهبوط؟

أسعار الذهب اليوم.. هل يواصل المعدن الأصفر الهبوط؟
أسعار الذهب اليوم.. هل يواصل المعدن الأصفر الهبوط؟
إسراء عبدالمطلب

تترقب سوق الذهب في مصر تحركات الأسعار خلال تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، وسط تساؤلات حول إمكانية استمرار الهبوط، بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا دون مستوى 4100 دولار.

واستقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 6130 جنيهًا للجرام مع بداية التعاملات، بينما تتابع الأسواق تحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب مسار أسعار الفائدة

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، المستويات التالية:

-عيار 24: 7006 جنيهات للجرام.

-عيار 22: 6422 جنيهًا للجرام.

-عيار 21: 6130 جنيهًا للجرام.

-عيار 18: 5254 جنيهًا للجرام.

-عيار 14: 4087 جنيهًا للجرام.

-الجنيه الذهب: 49040 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، كما قد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك بحسب قيمة المصنعية والدمغة من محل إلى آخر.

هل تواصل أسعار الذهب الهبوط؟

يتوقف اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة على تحركات الأونصة عالميًا، خاصة بعد تراجعها دون مستوى 4100 دولار، إلى جانب حركة الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة.

وتؤدي التغيرات في هذه العوامل إلى تحركات جديدة في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، تنعكس بدورها على السوق المصرية، سواء بمزيد من التراجع أو بعودة الأسعار إلى الارتفاع.

وعلى المستوى المحلي، تؤثر حركة سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب في تحديد أسعار الذهب، ما يعني أن التراجع العالمي لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مماثل في السوق المصرية، إذ تتداخل عدة عوامل في تحديد السعر النهائي.

تقييم اتجاه السوق

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن تحركات أسعار الذهب في مصر ترتبط بعدة عوامل، في مقدمتها حركة الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، وهو ما يجعل اتجاه الأسعار المحلية مرتبطًا بالتطورات في الأسواق العالمية والمحلية.

وأضاف لـ “صدى البلد”، أن تراجع الذهب خلال تعاملات أمس لا يعني بالضرورة استمرار الهبوط، إذ تظل الأسعار عرضة للتغير وفقًا لحركة التداولات العالمية وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب مستويات العرض والطلب.

وأوضح أن تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة يتطلب متابعة مستجدات السوق، مشيرًا إلى أهمية عدم الاعتماد على التراجع اللحظي وحده في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وتبقى متابعة التداولات العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم ضرورية لتقييم اتجاه السوق، في ظل عدم إمكانية الجزم باستمرار الهبوط أو عودة الصعود قبل اتضاح حركة الأسعار.

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