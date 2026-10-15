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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه.. الأسعار اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، ليسجل نحو 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع استقرار أسعار الأعيرة الذهبية في بداية التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، بوزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49120 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 48720 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والرسوم الإضافية التي قد تختلف من تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عيار 21 و24 و18

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

الأونصة العالمية وتأثير الدولار

سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4081.63 دولارًا، فيما بلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء.

وبلغ دولار الصاغة نحو 53.47 جنيه، مقابل 53.07 جنيه في البنوك، ويعد سعر الصرف من العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المحلية، إلى جانب السعر العالمي وحجم الطلب.

هل تشمل أسعار الذهب المصنعية؟

لا تشمل الأسعار المعلنة قيمة المصنعية والدمغة والضرائب، إذ تختلف التكلفة النهائية وفقًا لنوع القطعة الذهبية ووزنها وسياسة التسعير لدى كل محل صاغة.

الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب

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