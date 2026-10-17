أسعار الذهب الآن في مصر

تتجه أنظار المتعاملين في سوق الذهب إلى تحركات الأسعار اليومية، في ظل استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة قيمة المعدن الأصفر، سواء بغرض اقتناء المشغولات الذهبية أو توظيفه كأحد الخيارات المتاحة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وحافظت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، على المكاسب التي سجلتها خلال اليومين الماضيين، وسط متابعة مستمرة لمستويات البيع والشراء بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

تستحوذ أسعار الذهب على اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة مع تنوع الخيارات المتاحة بين الأعيرة المختلفة، بدءا من عيار 24 وصولا إلى عيار 14، فضلا عن متابعة سعر الجنيه الذهب والأونصة محليا وعالميا، باعتبارها من المؤشرات المهمة لتقييم حركة السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفقا للأسعار المعلنة، على النحو التالي:

العيار أو المنتج سعر البيع سعر الشراء

الذهب عيار 24 7,170 جنيها 7,125 جنيها

الذهب عيار 21 6,275 جنيها 6,235 جنيها

الذهب عيار 18 5,380 جنيها 5,345 جنيها

الذهب عيار 14 4,185 جنيها 4,155 جنيها

الجنيه الذهب 50,200 جنيه 49,880 جنيها

الأونصة بالجنيه المصري 223,055 جنيها 221,635 جنيها

الأونصة بالدولار الأمريكي 4,164.67 دولار

عيار 21 الأكثر تداولا في سوق الذهب

يواصل الذهب عيار 21 تصدر اهتمامات المتعاملين في سوق الصاغة، نظرا إلى انتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، واعتماد قطاع كبير من المواطنين عليه عند شراء الشبكة والهدايا والحلي.

كما يمثل سعره أحد المؤشرات الرئيسية التي يستند إليها المستهلكون في متابعة تطورات السوق وتحديد توقيت الشراء أو البيع.

وفي المقابل، يفضل بعض الراغبين في الاستثمار والادخار اقتناء الذهب عيار 24، نظرا إلى ارتفاع درجة نقائه واستخدامه على نطاق واسع في تصنيع السبائك الذهبية.

بينما يحظى عيار 18 باهتمام الباحثين عن مشغولات بتصميمات عصرية ومتنوعة، في حين يمثل عيار 14 خيارا آخر للمستهلكين الذين يفضلون بدائل تتناسب مع ميزانياتهم.

ويتوقف اختيار العيار الأنسب على الغرض من الشراء، سواء كان للزينة أو الادخار أو الاستثمار، إلى جانب القدرة الشرائية والتفضيلات الشخصية، كما تؤثر درجة النقاء ووزن القطعة وتصميمها في تحديد قيمتها الإجمالية.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر دون مصنعية

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة تعكس قيمة الذهب قبل إضافة المصنعية والدمغة، وبالتالي لا تمثل بالضرورة التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات من محال الصاغة.

وتضاف المصنعية إلى سعر الذهب الأساسي، وتختلف قيمتها باختلاف نوع القطعة وتصميمها ومستوى دقة تصنيعها، فضلا عن العلامة التجارية وسياسة التسعير لدى كل محل، وقد تشمل الفاتورة أيضا رسوما وتكاليف أخرى وفقا لطبيعة المنتج.

وبناء على ذلك، قد تتفاوت الأسعار النهائية لمشغولتين من العيار نفسه، حتى في حال تساوي الوزن وسعر الجرام المعلن، نتيجة اختلاف قيمة المصنعية والتكاليف الإضافية، لذلك ينصح بمقارنة السعر الإجمالي لدى أكثر من محل صاغة، والاستفسار عن تفاصيل الفاتورة قبل إتمام عملية الشراء.