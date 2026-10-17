قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب إقالة نتنياهو.. ليبرمان: نتعهد بتمرير «قانون المتهم» فور أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية
التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. مواعيد المترو وقطار LRT
قرار مفاجئ من محافظ مطروح.. إعفاء رئيس مدينة سيوة ونائبه من منصبيهما.. اعرف الأسباب
من حماية الأمن القومي إلى مواجهة الطوارئ.. متى يعقد مجلس النواب جلسات استثنائية؟
كأس الخليج للناشئين.. محمد جمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى السعودية
السترات الصفراء.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن في فرنسا
إلهام شاهين: تعرضت لهجوم من السلفيين بسبب «لحم رخيص» رغم أنه أكثر أعمالي احتشاما
شوط أول سلبي بين منتخب مصر للناشئين والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
لاعتداءهم على دبلوماسيين.. بلجيكا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إسرائيليين
حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني
مطار عدن يستأنف رحلاته بعد تعليق مؤقت إثر هجوم بطائرة مسيّرة
حفاظا على أرزاق التجار.. محافظ القاهرة: ترميم سوق الخيامية خلال ساعات الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الذهب الان في مصر
محمد غالي

تتجه أنظار المتعاملين في سوق الذهب إلى تحركات الأسعار اليومية، في ظل استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة قيمة المعدن الأصفر، سواء بغرض اقتناء المشغولات الذهبية أو توظيفه كأحد الخيارات المتاحة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وحافظت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، على المكاسب التي سجلتها خلال اليومين الماضيين، وسط متابعة مستمرة لمستويات البيع والشراء بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

تستحوذ أسعار الذهب على اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة مع تنوع الخيارات المتاحة بين الأعيرة المختلفة، بدءا من عيار 24 وصولا إلى عيار 14، فضلا عن متابعة سعر الجنيه الذهب والأونصة محليا وعالميا، باعتبارها من المؤشرات المهمة لتقييم حركة السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفقا للأسعار المعلنة، على النحو التالي:

العيار أو المنتج    سعر البيع    سعر الشراء
الذهب عيار 24    7,170 جنيها    7,125 جنيها
الذهب عيار 21    6,275 جنيها    6,235 جنيها
الذهب عيار 18    5,380 جنيها    5,345 جنيها
الذهب عيار 14    4,185 جنيها    4,155 جنيها
الجنيه الذهب    50,200 جنيه    49,880 جنيها
الأونصة بالجنيه المصري    223,055 جنيها    221,635 جنيها
الأونصة بالدولار الأمريكي    4,164.67 دولار    

عيار 21 الأكثر تداولا في سوق الذهب

يواصل الذهب عيار 21 تصدر اهتمامات المتعاملين في سوق الصاغة، نظرا إلى انتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، واعتماد قطاع كبير من المواطنين عليه عند شراء الشبكة والهدايا والحلي.

كما يمثل سعره أحد المؤشرات الرئيسية التي يستند إليها المستهلكون في متابعة تطورات السوق وتحديد توقيت الشراء أو البيع.

وفي المقابل، يفضل بعض الراغبين في الاستثمار والادخار اقتناء الذهب عيار 24، نظرا إلى ارتفاع درجة نقائه واستخدامه على نطاق واسع في تصنيع السبائك الذهبية.

بينما يحظى عيار 18 باهتمام الباحثين عن مشغولات بتصميمات عصرية ومتنوعة، في حين يمثل عيار 14 خيارا آخر للمستهلكين الذين يفضلون بدائل تتناسب مع ميزانياتهم.

ويتوقف اختيار العيار الأنسب على الغرض من الشراء، سواء كان للزينة أو الادخار أو الاستثمار، إلى جانب القدرة الشرائية والتفضيلات الشخصية، كما تؤثر درجة النقاء ووزن القطعة وتصميمها في تحديد قيمتها الإجمالية.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر دون مصنعية

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة تعكس قيمة الذهب قبل إضافة المصنعية والدمغة، وبالتالي لا تمثل بالضرورة التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات من محال الصاغة.

وتضاف المصنعية إلى سعر الذهب الأساسي، وتختلف قيمتها باختلاف نوع القطعة وتصميمها ومستوى دقة تصنيعها، فضلا عن العلامة التجارية وسياسة التسعير لدى كل محل، وقد تشمل الفاتورة أيضا رسوما وتكاليف أخرى وفقا لطبيعة المنتج.

وبناء على ذلك، قد تتفاوت الأسعار النهائية لمشغولتين من العيار نفسه، حتى في حال تساوي الوزن وسعر الجرام المعلن، نتيجة اختلاف قيمة المصنعية والتكاليف الإضافية، لذلك ينصح بمقارنة السعر الإجمالي لدى أكثر من محل صاغة، والاستفسار عن تفاصيل الفاتورة قبل إتمام عملية الشراء.

أسعار الذهب الان في مصر أسعار الذهب الان أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ترشيحاتنا

جاجوار I-Pace

بقوة 400 حصان.. ماذا تقدم جاجوار I-Pace الكهربائية

كول أوف ديوتي

ينشر 10 عودة قوية.. مراجعات تكشف روعة قصة لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4

اى فون

تعرف على الأسعار الرسمية لهاتف «آيفون ديو» الجديد

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد