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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الباكستاني: مقتل تسعة إرهابيين في عمليتين استخباراتيتين في بلوشستان

الجيش الباكستاني: مقتل تسعة إرهابيين في عمليتين استخباراتيتين في بلوشستان
الجيش الباكستاني: مقتل تسعة إرهابيين في عمليتين استخباراتيتين في بلوشستان
أ ش أ

 أعلنت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت تسعة إرهابيين خلال عمليتين استخباراتيتين في منطقتي "كاتشي" و"واد" بإقليم بلوشستان.

ووفقًا لبيان أصدرته الإدارة، فقد تم نفيذ العمليتين بناء على تقارير تفيد بوجود إرهابيين في هاتين المنطقتين.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد صنفت رسميًا، في العام الماضي، جميع الجماعات الإرهابية الناشطة في بلوشستان.

وفي العملية الأولى التي نفذت في منطقة "كاتشي"، استهدفت قوات الأمن مخبأ للإرهابيين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش أنه "بعد تبادل مكثف لإطلاق النار، تم القضاء على سبعة إرهابيين".

وأضاف البيان أنه تم أيضا ضبط أسلحة وذخائر خلال العملية.

وفي عملية منفصلة استندت إلى معلومات استخباراتية في منطقة "واد"، تتبعت قوات الأمن تحركات إرهابيين واعترضتها، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح عنيف آخر.

وبحسب البيان، قتل إرهابيان مدعومان من الهند خلال العملية، كما تم ضبط أسلحة وذخائر.

إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني قوات الأمن جميع الجماعات الإرهابية الناشطة في بلوشستان اشتباكات عنيفة

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