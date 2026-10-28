تحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية

شهدت مناطق لبنانية عدة استمرار التصعيد الإسرائيلي، مع تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلى فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع اعتداءات طالت عدداً من البلدات الجنوبية، شملت إلقاء قنابل صوتية وقصفاً مدفعياً متقطعاً .

وفي قضاء النبطية ، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة برعشيت، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، في إطار الاعتداءات المتواصلة على مناطق الجنوب.

وفي بلدة قلاويه، انفجرت أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان، من دون تسجيل إصابات، وسط استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الاعتداءات على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة.

وفي قضاء صور، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، فيما سقط عدد من القذائف على الحي الشرقي لبلدة حداثا، ما يعكس استمرار الاعتداءات واتساع نطاق المناطق الجنوبية التي تتعرض للقصف.