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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسارع اعتماد الشركات على الأموال الرقمية عالميا لتسهيل إدارة السيولة ودخول أسواق جديدة

تسارع اعتماد الشركات على الأموال الرقمية عالميا لتسهيل إدارة السيولة ودخول أسواق جديدة
تسارع اعتماد الشركات على الأموال الرقمية عالميا لتسهيل إدارة السيولة ودخول أسواق جديدة
أ ش أ

 تتسارع وتيرة اعتماد الشركات عالميا على الأموال المرمزة، في ظل سعيها إلى تحسين إدارة السيولة وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، إذ أظهر استطلاع أجراه بنك "دي بي إس" السنغافوري أن 88% من الشركات المشاركة بدأت بالفعل استخدام هذه الأدوات أو تختبر تطبيقاتها.

وقال ليم سون تشونج رئيس الخدمات العالمية للمعاملات بمجموعة "دي بي إس"، إن اعتماد الشركات على الأموال المرمزة يتقدم بوتيرة أسرع من المتوقع، في ضوء المزايا التي توفرها في إدارة السيولة وتسهيل المعاملات المالية عبر الأسواق المختلفة.

أجرى الاستطلاع خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وشمل 422 من كبار المسؤولين في مجالي الأعمال والتمويل بمؤسسات تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، موزعة على 11 سوقا، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والصين وألمانيا.

وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المشاركين أفادوا بأن شركاتهم اعتمدت الأموال المرمزة بالكامل وعلى نطاق واسع، أو بدأت استخدامها في مواقع محددة.

وتصدرت العملات المستقرة قائمة الأدوات المالية المرمزة الأكثر استخداما، بنسبة 63%، تلتها الودائع المرمزة بنسبة 53%، ثم صناديق أسواق المال المرمزة بنسبة 52%.

وقال ليم إن العملات المستقرة توفر مزايا كبيرة، موضحا أنها تتيح سهولة أكبر في التعامل عبر مختلف وسطاء الدفع، وليس فقط بين البنوك، كما أن استخدامها أقل تعقيدا من حيث متطلبات الموافقات والتصاريح.

وعلى صعيد التوسع في الأسواق الجديدة، أظهر الاستطلاع أن جنوب شرق آسيا جاءت في مقدمة الوجهات التي تستهدف الشركات التوسع فيها، تلتها أستراليا ونيوزيلندا، ثم الهند في المرتبة الثالثة.

وفي أستراليا والمملكة المتحدة، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم يدرسون استخدام اليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية خلال العام أو العامين المقبلين.

وأشار بنك "دي بي إس" إلى أن ارتفاع قيمة اليوان مؤخرا يعزز جاذبيته في تسوية المعاملات التجارية، إذ يدفع المصدرين الصينيين إلى تقديم شروط تجارية أفضل للصفقات المقومة بهذه العملة.

وقال ليم إن السلطات الصينية تدفع بوضوح نحو تدويل اليوان، مضيفا أن البنك يتوقع زيادة استخدامه في المعاملات الدولية.

تسارع وتيرة اعتماد الشركات عالميا على الأموال المرمزة تحسين إدارة السيولة تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة

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