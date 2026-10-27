محافظ الجيزة يتابع جهود مركز ومدينة البدرشين في رفع الإشغالات وغلق منشأة غذائية مخالفة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع إلى جانب تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

نفذ مركز ومدينة البدرشين حملة إشغالات استهدفت طريق المريوطية بمدخل سقارة السياحي وشارع عباس عناني وأسفرت عن ضبط والتحفظ على ٣٨ صنفًا متنوعًا من الإشغالات، وإيداع المضبوطات بمخازن الإشغالات بديوان عام المدينة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية.

وفي سياق متصل تم غلق وتشميع إحدى المنشآت الغذائية المخالفة، لوجود مخالفات تتعلق بنظافة المنتج والمكان وذلك بالتنسيق مع ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبمشاركة إدارتي البيئة ورخص المحلات بمجلس المدينة في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على سلامة المنتجات وصحة المواطنين.