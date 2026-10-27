محافظة الجيزة: حلول هندسية ومرورية لتفتيت الكثافات وتحسين السيولة المرورية بشارع فيصل

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل على وضع مجموعة من الحلول الهندسية والمرورية للتعامل مع بؤر الاختناق المروري بشارع الملك فيصل بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من التكدسات التي يشهدها الشارع باعتباره أحد المحاور المرورية الحيوية ذات الكثافات المرتفعة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة أعدت تقريرًا مروريًا تفصيليًا شاملًا بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لشارع الملك فيصل يتضمن رصدًا وتحليلًا لأبرز نقاط الاختناق المروري على امتداد المحور ودراسة الأسباب الهندسية والسلوكية المؤدية إلى تراجع كفاءة الحركة المرورية إلى جانب طرح عدد من المقترحات التطويرية والحلول المرورية التي تستهدف رفع كفاءة الشارع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن التقرير رصد عددًا من بؤر الاختناق الرئيسية من بينها منطقة العشرين وحسن محمد، ومنطقة الطوابق وتقاطع المطبعة، ومنطقة المريوطية وفيصل السطحي، حيث تتداخل الكثافات المرورية مع الأنشطة التجارية والإشغالات العشوائية ومواقف المركبات غير المنظمة فضلًا عن تأثير بعض الحركات المرورية على كفاءة استيعاب الشارع.



وأضاف أن الحلول المقترحة تتضمن إعادة تصميم بعض الدورانات للخلف «U-Turns» وتحويلها إلى دورانات محمية ومزودة بحارات للتباطؤ والتسارع، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات والحد من التعارضات المرورية إلى جانب تنظيم أماكن الانتظار الطولي بالمناطق التي تسمح بذلك ومنع الانتظار العشوائي الذي يؤدي إلى تقليص السعة الاستيعابية للطريق.



لافتا انه سيتم مراعاة ضبط مناسبب غرف المرافق من مطابق للصرف الصحي وغرف الإتصالات ومحابس بعض المرافق مع منسوب الطبقة الاسفلتية مع تنفيذ مرمات اسفلتية علي الجانبين وإعادة الشئ لأصلة لأي قطاع بحاجة لذلك.



وأكد المحافظ أهمية تعزيز كفاءة منظومة النقل الجماعي من خلال تفعيل المواقف المتكاملة المخصصة لسيارات النقل الجماعي بالمناطق المقترحة بما يسهم في منع الوقوف العشوائي لمركبات السرفيس وتحقيق الانضباط المروري بالتوازي مع تكثيف الجهود للتعامل مع الإشغالات والتعديات التي تؤثر على حركة المرور.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لدراسة المقترحات المطروحة وتحديد آليات تنفيذها وفقًا للأولويات المرورية والاحتياجات الفعلية لكل قطاع بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ويسهم في تخفيف التكدسات وتحسين انسيابية الحركة بشارع الملك فيصل.