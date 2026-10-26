للقضاء على الفوضى بالشارع..حملة مكبرة على الفريزة والنباشين في الجيزة

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع رئاسة حي الهرم برئاسة اللواء أحمد ثابت، بتنفيذ حملة مكبرة على العربات الكاروا والفريزة والتروسكيلات بحضور الادارة العامة للمتابعة بالهيئة وشرطة المرافق، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

حيث أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بأن الحملة شملت شارع فيصل وترعة المريوطية واللبيني فيصل وهرم بنطاق حي الهرم وكان معهم عدد ١٠ سيارة نصف نقل وفرق عمال نظافة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 4 روسيكل وعدد 5 سيارة كاروا وجواني للفريزة.

وقد وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها ومصادرة العربيات الكاروا والتروسكيلات، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للقضاء على الغريزة والنباشين بنطاق احياء الجيزة.