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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة.. رفع كفاءة النظافة بشوارع البراجيل

رفع المخلفات
رفع المخلفات
أحمد زهران

استجابت محافظة الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين المرصودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات الميدانية التي شملت رفع كفاءة النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح أعطال المرافق، وإزالة الإشغالات والتعامل مع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة باستمرار متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، مع تكثيف التواجد الميداني للوقوف على المشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي ذلك الاطار تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة بشوارع عامر وعبد المنعم سند وصلاح فرحات، وبمنطقة محور ٢٦ يوليو الجديد بالبراجيل، إلى جانب رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة أسفل محوري ٢٦ يوليو وعمرو بن العاص، بنطاق أوسيم والعجوزة والدقي والطالبية.

بينما في مركز ومدينة الصف تم إزالة مطب عشوائي بطريق الودي وإصلاح أعطال الإنارة بنطاق الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي.

كما تم تركيب كشافات إنارة جديدة بشارع كوبري البحار حتى طريق طراد النيل، في إطار جهود تحسين مستوى الإنارة بالشوارع.

بالإضافة إلى انه تم تنفيذ أعمال صيانة لأحد أعمدة الإنارة بقرية كفر طرخان بمركز ومدينة الصف، مع عزل الأسلاك لمنع التلامس وتأمين المواطنين.

وفي نفس الاطار تم تشغيل كشافات الإنارة أسفل محور ٢٦ يوليو الجديد بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم، لتحسين مستوى الإنارة بالمنطقة.

وفي مدينة الباويطي بالواحات البحرية، تم إصلاح كسر بماسورة مياه وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

الى جانب تنفيذ أعمال تسليك للصرف الصحي بمدينة الصف، للتعامل مع مشكلات وتنفيذ أعمال تطهير مصرف الرهاوي بمركز ومدينة منشأة القناطر .

وفي إطار جهود تحقيق الانضباط بالشوارع تم فض موقف عشوائي بشارع الهرم بمنطقة المريوطية من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية.
وأكدت محافظة الجيزة استمرار متابعة الشكاوى الواردة والمرصودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل معها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومواصلة جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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