غدا.. المالية تعقد جلسة تشاور لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالجيزة

تعقد وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، جلسة تشاور موسعة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار استكمال خطوات إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتعزيز شفافية الموازنة وإشراك المواطنين في إعدادها.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة غدا الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر مركز ومدينة الصف بقيادة الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس كركز ومدينة الصف، لمناقشة احتياجات المركز وتحليل الفجوات التنموية، بمشاركة ممثلين عن الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين والقيادات الطبيعية والشباب.

وتهدف الجلسة إلى أن يكون صوت المواطنين جزءًا من تحديد أولويات الإنفاق العام، من خلال رصد احتياجاتهم ومطالبهم وأخذها في الاعتبار عند تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027، وتحديد الأولويات التي يمكن تنفيذها خلال العام الحالي، والاحتياجات التي يمكن إدراجها في موازنة العام المالي القادم.

وأكدت الوحدة أن المشاركة الحقيقية لا تقتصر على الاستماع لصوت المواطن فقط، بل تشمل أيضًا إطلاعه على ما تم بشأن مطالبه، وما يمكن تنفيذه وما يمكن التخطيط له في الموازنة القادمة، مع إتاحة الفرصة له لمتابعة التنفيذ.

ودعت الوحدة المواطنين للمشاركة وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم حول أولويات مجتمعهم المحلي، من خلال الموقع الإلكتروني التفاعلي لوحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية عبر الرابط التالي:

https://budget.gov.eg/budget/