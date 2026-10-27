نائب محافظ الجيزة تتفقد أعمال الرصف والإنترلوك وتطوير سوق ناهيا ومشروعات بولاق الدكرور

أجرت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة جولة ميدانية بنطاق حي بولاق الدكرور، لمتابعة أعمال الرصف والإنترلوك بعدد من الشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة الطرق.

وشملت الجولة تفقد أعمال الرصف والإنترلوك بشوارع الثلاثيني ومحمد إبراهيم والملكة والصحابة ومتفرعاتها، إلى جانب متابعة أعمال تطوير شارع كفر طهرمس، ضمن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالحي، للوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

كما تابعت نائب المحافظ أعمال تطوير سوق ناهيا أسفل محور كمال عامر، إلى جانب أعمال رفع كفاءة وإزالة المخلفات بطول الطريق أسفل المحور، تمهيدًا لاستغلالها كساحة انتظار للسيارات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الحركة بالمنطقة.

وتضمنت الجولة تفقد إنشاء مكتب إداري للحي ونقطة شرطة أسفل محور كمال عامر، بما يدعم تواجد الخدمات الإدارية والأمنية بالمنطقة ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.