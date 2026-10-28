"المركزي التايلاندي" يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1%

أبقى البنك المركزي التايلاندي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1%، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأربعاء/ أن لجنة السياسة النقدية في البنك صوتت بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء لأجل يوم واحد عند مستوى 1%.

وأوضح البنك - في بيان - أن اللجنة ترى أن سعر الفائدة الحالي ملائم لدعم التعافي الاقتصادي، وأنها ستواصل مراقبة توقعات التضخم والمخاطر المحيطة به.

وتوقعت اللجنة أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.4% هذا العام، وبنسبة 2.1% في عام 2027 .. مشيرة إلى أن النمو، بشكل عام لا يزال دون مستوياته الممكنة.