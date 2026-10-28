تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية علوم المنصورة للمرة الثالثة واعتماد برنامجين أكاديميين

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتجديد الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم للمرة الثالثة، واعتماد برنامجي الميكروبيولوجي والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد البرنامجين يعكسان جهود كلية العلوم في تطوير برامجها الدراسية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية تحديث المعامل وتطوير الإمكانات البحثية، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يدعم إعداد كوادر علمية مؤهلة، ويسهم في توظيف نتائج البحث العلمي في خدمة المجتمع.

ووجَّه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور إيهاب عبد اللطيف، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية، وأعضاء وحدة ضمان الجودة، ومنسقي البرنامجين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، والطلاب والخريجين، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية وتطبيق معايير الجودة بمختلف كليات الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بدور مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة في مساندة الكليات خلال مراحل التطوير والتأهيل للاعتماد، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز نظم الجودة وتحسين الأداء المؤسسي والتعليمى

و أكد الدكتور إيهاب عبد اللطيف، عميد كلية العلوم، أن تجديد الاعتماد المؤسسي للمرة الثالثة واعتماد البرنامجين يعكسان الجهود التي بذلتها الكلية لتطوير العملية التعليمية والبحثية، مشيدًا بدور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وأعضاء وحدة ضمان الجودة في استيفاء متطلبات الاعتماد.

وأضاف أن الكلية تواصل العمل على تطوير برامجها الدراسية، وتعزيز الجوانب التطبيقية والبحثية، وتحديث معاملها، بما يتيح للطلاب اكتساب المعارف والمهارات اللازمة، ويعزز قدرتهم على المنافسة في المجالات المهنية والبحثية.

ويأتي تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم واعتماد البرنامجين في إطار جهود جامعة المنصورة للارتقاء بجودة التعليم، وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز قدرتها على إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة التطورات العلمية وتلبية متطلبات سوق العمل.