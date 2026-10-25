القابضة للكهرباء: حل مشكلة المنصة الموحدة.. والهوية الرقمية سبب التطوير

أكد الدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على عودة عمل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، واستمرار تلقى الطلبات الخاصة بجميع الخدمات وعلى رأسها تركيب العدادات.

وأشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في تصريح لصدي البلد أن المشكلة التي تسببت في تعطل بعض الخدمات بالمنصة ارتبطت بإجراءات التحقق من الهوية الرقمية للمواطنين، في ظل استخدام رقم هاتف واحد في تقديم طلبات تخص عددًا كبيرًا من العملاء.

وأوضح مهينة أن المشكلة ظهرت عند استكمال إجراءات بعض الطلبات، خاصة عند التواصل مع المواطن لاستيفاء المستندات والإجراءات اللازمة لتركيب العداد، أو تحويل العداد الكودي إلى قانوني، إذ تبين أن رقم الهاتف المسجل في عدد من الطلبات يعود إلى أكثر من عميل.

الهوية الرقمية وراء تعثر استكمال الطلبات

وأشار إلى أن لجوء عدد من المواطنين إلى مراكز الاتصالات «السنترالات» لتقديم طلباتهم أدى إلى تسجيل رقم هاتف واحد لعملاء متعددين، وهو ما تسبب في صعوبة التحقق من هوية صاحب الطلب عند التواصل معه لاستكمال الأوراق المطلوبة.

وأضاف أن هذا الأمر أثّر على استكمال بعض الإجراءات المرتبطة بطلبات الكهرباء، في ظل اعتماد المنظومة على التحقق من بيانات المتقدمين وربط الطلبات بأصحابها، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم الخلط بين بيانات العملاء.

عودة المنصة تتيح استكمال خدمات الكهرباء

وتأتي عودة العمل بالمنصة بعد شكاوى من توقف عدد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، وهو ما أثّر على استكمال طلبات تركيب العدادات الكودية والقانونية وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنظومة للمواطنين.

وتتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تقديم مجموعة من الخدمات إلكترونيًا، من بينها طلبات العدادات الكودية و توصيل التيار الكهربائي، إلى جانب خدمات أخرى للمشتركين.

ويُنتظر أن تسهم معالجة مشكلة الهوية الرقمية وتكرار أرقام الهواتف في تسهيل استكمال الطلبات المتأثرة، وتقليل العقبات التي تواجه المواطنين عند استيفاء المستندات المطلوبة.

الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

تقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عدة طلبات وهي..

طلب تركيب عداد كودي.

استخراج شهادة بيانات تعاقد.

استخراج شهادة بيانات استهلاك.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

سداد فواتير الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

حساب قيمة الفاتورة.

تحويل طلبات الممارسة إلى عدادات كودية.

تركيب عداد بدل فاقد.

رفع العداد وإنهاء التعاقد.

تسجيل بيانات عداد بالحساب.

فحص العداد.

تركيب عداد قانوني لأول مرة.

توصيل التيار للمباني السكنية.

توصيل التيار للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

استخراج كارت شحن بدل تالف.

التنازل عن ملكية العداد.

استبدال عداد بقدرة أكبر.

تصحيح قراءة العداد.

تصحيح بيانات صاحب العداد.

جدولة المديونية على أقساط شهرية.

سداد دفعة مقدمة للعداد.

توصيل التيار وتركيب عداد إنشائي.

تقديم بلاغات الأعطال والشكاوى والاستفسارات والمقترحات.