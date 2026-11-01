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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رفض تظلم الشناوي.. قرار جديد يلزم حارس بيراميدز برد 8ملايين جنيه للزمالك

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
حسن العمدة

قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم إلزام أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز والزمالك السابق، برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى القلعة البيضاء، وذلك عقب رفض التظلم الذي تقدم به اللاعب اعتراضًا على القرار.

جاء قرار اللجنة ليؤكد أحقية نادي الزمالك في استرداد المبلغ محل النزاع، بعد عدم قبول تظلم الشناوي، ليصبح الحارس مطالبًا بإعادة 8 ملايين جنيه إلى النادي الأبيض، وفقًا للقرار المتداول.

أحمد الشناوي ينضم لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر على حساب حارس الأهلي

كشف مصدر مطلع عن استقرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على ضم أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إلى قائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل، المقرر إقامته في شهر نوفمبر، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأوضح المصدر أن أحمد الشناوي بات ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، ليحصل على فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني والمشاركة في المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن قرار ضم حارس بيراميدز يأتي على حساب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، في ظل توجه حسام حسن لمنح الفرصة لأحمد الشناوي خلال المعسكر المقبل، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات المنتخب.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 9 نوفمبر المقبل بمركز المنتخبات الوطنية، على أن يلتقي الفراعنة مع مالاوي يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، قبل خوض مواجهة الإياب يوم 17 من الشهر نفسه في مالاوي.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية يوم 8 نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض المواجهتين، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد الشناوي نادي بيراميدز الزمالك

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