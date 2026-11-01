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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة تهدد إقامة مباراة الزمالك وبانج أفريكانز على استاد القاهرة.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن مباراة الزمالك وبانج أفريكانز التنزاني، المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تواجه أزمة بشأن الملعب الذي يستضيف المواجهة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI"، إن هناك أزمة تهدد استضافة استاد القاهرة لمباراة الزمالك وبانج أفريكانز التنزاني.

وأضاف أن الأزمة تأتي بسبب أعمال زراعة البذرة الشتوية في استاد القاهرة، والتي تتطلب إيقاف استخدام الملعب لفترة من أجل تنفيذ أعمال التجهيز والصيانة، وهو ما يهدد إقامة المباراة على الملعب في موعدها المحدد.

الإعلامي عبدالناصر زيدان عبدالناصر زيدان الزمالك مباراة الزمالك بانج أفريكانز التنزاني

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