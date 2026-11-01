محمد أبو العلا: معتمد جمال ليس محظوظًا.. وما يقدمه مع الزمالك نتيجة عمل فني مميز

علق محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق عن الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مشيدًا بقدرات المدير الفني معتمد جمال، وقدرته على التعامل مع الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أن المدرب يقدم أفضل ما يمكن بالإمكانيات والعناصر المتاحة حاليًا.

وقال محمد أبو العلا، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط» عبر الإذاعة، إن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين الأساسيين أصحاب القدرات الفنية المميزة، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة في التشكيل الأساسي لا تتوافر بسهولة في أندية أخرى، لكنه يفتقد الوفرة العددية التي تسمح للجهاز الفني بإجراء عملية التدوير وتوزيع المجهود على اللاعبين، وهو ما يمثل أزمة للفريق خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن أبرز ما يميز معتمد جمال هو ارتباطه الكبير بنادي الزمالك، باعتباره أحد أبناء النادي، فضلًا عن امتلاكه إحساسًا بطبيعة اللاعبين، خاصة أن الفريق يضم نحو 15 لاعبًا مقيدًا من قطاع الناشئين، وهو ما يمنحه قدرة على التواصل معهم بشكل مختلف.

وأضاف أن معتمد جمال يعمل بعقلية ابن النادي، وليس مجرد مدرب محترف، كما أن وجود إبراهيم صلاح وصلاح سليمان ضمن الجهاز الفني، إلى جانب ارتباطهم بحازم إمام رئيس قطاع الناشئين، يسهم في توحيد الرؤية واللغة بين أفراد المنظومة، خاصة في التعامل مع اللاعبين الشباب.

وشدد أبو العلا على أن نجاح معتمد جمال لا يرتبط بالحظ، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعتمد على التوفيق وحده، وأن ما يقدمه المدرب يأتي نتيجة خبراته التدريبية وقدرته على توظيف العناصر المتاحة، مشيرًا إلى أن مراجعة تغييراته وتوقيتاتها واختياراته للتشكيل تكشف عن عمل فني جيد، وهو ما يتفق عليه العديد من المحللين.

وتطرق إلى الانتقادات المتعلقة باستقبال الزمالك عددًا كبيرًا من الفرص خلال المباريات، رغم نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية، موضحًا أن التوفيق عنصر مهم في كرة القدم، لكن المدرب مطالب أيضًا بالأخذ بالأسباب واستغلال الأدوات المتاحة بأفضل شكل ممكن.

وأشار إلى أن معتمد جمال تولى المسؤولية في ظروف صعبة، بعدما انضم بعض اللاعبين في وقت متأخر، ورحل آخرون عن الفريق، فضلًا عن الإصابات التي أثرت على قائمة الزمالك، مؤكدًا أن المدرب نجح في تطوير أداء الفريق رغم هذه التحديات، بعدما تولى المسؤولية في الموسم الماضي بعيدًا عن الصدارة، وتمكن من قيادته إلى المركز الأول.

وأشاد أبو العلا بالتطور الذي طرأ على مستوى عدد من اللاعبين تحت قيادة معتمد جمال، ومن بينهم بيزيرا وشيكو بانزا، إلى جانب حراس المرمى والناشئين، لافتًا إلى وجود اختلاف واضح في معدلات التهديف قبل تولي المدرب المسؤولية وبعدها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ترحيبه بأي إضافة فنية للجهاز المعاون لمعتمد جمال، بما في ذلك الاستعانة بعنصر أجنبي، في إطار التصور المنتظر للإدارة الرياضية بقيادة حسام الزناتي، لكنه شدد على ضرورة تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، ومعرفة الدور الذي سيؤديه العنصر الجديد ومدى قدرته على تطوير العمل داخل الجهاز الفني.