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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان يكشف مخطط هشام نصر لرئاسة الزمالك

هشام نصر
هشام نصر
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن ملامح تحركات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بشأن مستقبل إدارة القلعة البيضاء، وخططه المتعلقة بشركة كرة القدم، إلى جانب موقفه من خوض انتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئيس.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI":"هشام نصر يدعم مقترح حصول المستثمرين على 60% من أسهم شركة الكرة، مقابل 40% لنادي الزمالك، مع منح المستثمرين صلاحيات الإدارة الكاملة".

وأضاف: "هشام نصر يتبنى رؤية تقوم على فصل إدارة قطاع كرة القدم عن إدارة النادي، وترك ملف شركة الكرة للمستثمرين".

وتابع: "في المقابل، يخطط هشام نصر لخوض انتخابات الزمالك المقبلة، على مقعد رئيس مجلس الإدارة".

واستكمل: "رؤية هشام نصر حال فوزه برئاسة الزمالك ترتكز على التفرغ لإدارة شؤون النادي والأعضاء وألعاب الصالات، دون الانخراط في إدارة فريق كرة القدم".

واختتم: "بين مشروع منح المستثمرين السيطرة على شركة الكرة وطموح الوصول إلى كرسي الرئاسة، يبدو أن هشام نصر يرسم لنفسه طريقًا لإدارة النادي من مقعد الرئيس، مع ترك كرة القدم خارج نطاق مسؤولياته المباشرة".

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