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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آودي Q9 تخفي سرًا مهمًا في مصابيحها الخلفية بتقنية OLED

آودي
آودي
عزة عاطف

كشفت شركة «أودي» الألمانية عن تقديم تقنية الإضاءة الخلفية الرقمية من الجيل الثالث عبر طراز «Q9» الجديد كليًا، لتكون أول شركة سيارات في العالم تُدخل ألواح الإضاءة الرقمية «OLED» ذات التصميم المنحني ثلاثي الأبعاد في خطوط الإنتاج التجاري.

وتأتي هذه التكنولوجيا لتعزز السجل التاريخي للشركة في ابتكار أنظمة الإضاءة، امتدادًا لتقديمها إضاءة «LED» النهارية لأول مرة في طراز «A8»، والمصابيح المصفوفية «Matrix LED»، والمصابيح الخلفية بتقنية «OLED» المسطحة في طراز «TT RS».

ركائز التقنية وركاز الزجاج الرقيق بسُمك الشعرة

تعتمد التقنية المبتكرة في «أودي Q9» على استخدام ركاز زجاجي متطور للغاية بسُمك لا يتجاوز 0.1 مليمتر – وهو ما يعادل سمك شعرة الإنسان تقريبًا – مِمَّا يتيح ثني ألواح الإضاءة بنصف قطر انحناء يصل إلى 200 مليمتر لتتبع الانحناءات الهيكلية للسيارة بدقة متناهية.

ويتألف التجميع الإجمالي للإضاءة الخلفية في «Q9» من ستة ألواح رقمية تضم 512 مقطعًا نوريًا مدمجًا ومستقلاً، موزعة على الأجزاء الداخلية والوسطى والفيصل الخارجي المنحني الذي يحمل وحده 99 مقطعًا إلكترونياً، ليصبح بذلك أكبر لوح «OLED» تم تطبيقه في تاريخ العلامة التجارية.

تعزيز السلامة الميدانية وتصميم تفاعلي متطور

لا تقتصر فائدة الانحناء ثلاثي الأبعاد على إعطاء لمسة تصميمية مستقبليّة للمقصورة الخلفية، بل تمكن ألواح الإضاءة الممتدة نحو الجوانب من تحسين مستوى الرؤية الجانبية للسيارة من قِبل السائقين الآخرين في مختلف الزوايا الحادة.

كما تتيح المنظومة الرقمية للمالك اختيار ثماني توقيعات ضوئية مختلفة عبر نظام الترفيه «MMI»، مع إمكانية عرض مثلثات تحذيرية تفاعلية ومؤشرات تنبيهية ذاتية (Communication light) في حالات الطوارئ أو الكبح التلقائي لتعزيز سلامة الحركة المرورية على الطرقات.

آودي إضاءة أودي Q9 OLED مواصفات Audi Q9 2027 تقنيات أودي OLED

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