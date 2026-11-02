إلغاء إنتاج شيفروليه كورفيت SUV الجديدة والسيارة الرياضية الكهربائية

كشفت تقارير صحفية صادرة عن موقع «جي إم أوتوريتي» عن تجميد مجموعة «جنرال موتورز» خططها الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى توسيع علامة «كورفيت» الرياضية وتحويلها إلى علامة فرعية تضم طرازات كهربائية بالكامل.

وكانت المجموعة الأمريكية تدرس طرح طرازين كهربائيين جديدين تحت مظلة كورفيت؛ يشملان سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) وكوبيه رياضية ثنائية الأبواب، بالإضافة إلى احتمالية تقديم طراز بسقف فاستباك.

تفاصيل المشاريع الملغاة والرموز الكودية

كان المشروع الأول يستهدف تقديم سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات تحت الرمز الكودي «V224»، مصممة للنافسة في فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء ومنافسة طرازات مثل «فورميونج Mustang Mach-E»، واعتمد المشروع على منصة «BEV Prime» المخصصة للسيارات الكهربائية عالية الأداء.

أما المشروع الثاني، فكان يمثل سيارة رياضية كهربائية بالكامل ثنائية الأبواب تحمل الرمز الكودي «V284»، وكان يتوقع إطلاقها رسميًا بين عامي 2025 و2026.

ورغم التوقعات السابقة بطرح هذه الطرازات بالتوازي مع الجيل الثامن «C8»، إلا أن تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل والتحديات الاقتصادية دفعا المجموعة لإيقاف تطوير هذه المنصات المستقلة.

التركيز على منظومات الحركة الهجينة ومحركات V8

يرى خبراء القطاع أن تجميد تطوير العلامة الفرعية لا يعني استبعاد الفكرة كلياً في المستقبل البعيد؛ حيث تُفضل «شفروليه» حاليًا توجيه استثماراتها نحو تطوير محركات الأسطوانات الثمانية (V8) وتنويع منظومات الدفع الهجين (PHEV).

وتستند الشركة في استراتيجيتها الحالية إلى نجاح طرازات كورفيت المعززة بتقنيات الدفع الكلي والكهرباء المساعدة مثل «E-Ray» والنسخة الفائقة «ZR1X»، مما يضمن تحقيق الأداء الرياضي المطلوب دون الاعتماد الكلي على الطاقة الكهربائية الصافية.